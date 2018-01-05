"البيئة" تنصح مرضى الجهاز التنفسى بالتزام الأماكن المغلقة





كتب أسماء نصار





أوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة إلى أن العوامل الجوية والتي بدأت منذ امس سوف تؤثر سلباً على جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة المثارة.

وأضافت الوزارة أنه طبقا لمستوى جودة الهواء السائد حاليا على معظم أنحاء الجمهورية، فإنها تنصح المواطنين وخاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية بالتزام الاماكن المغلقة قدر الامكان لعدم تعرضهم إلي استنشاق الأتربة التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية سلبية.

وطالبت سائقي المركبات علي الطرق السريعة بالالتزام بالسرعات القانونية للسير والالتزام بالحارات المحدده بالطرق حسب نوع المركبة والتأكد من سلامة الاشارات الضوئية، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية نتيجة الأتربة.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.