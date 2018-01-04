فى 28 معلومة.. تعرف على مضمون وشكل المناهج فى النظام الجديد للتعليم





كتب محمود طه حسين





كشفت الدكتورة نوال شلبى، مديرة مركز المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل مناهج السنوات المقبلة فى المنظومة الجديدة للتعليم.

ويقدم "اليوم السابع" فى الـ28 خطوة التالية ملخص يوضح شكل تلك المناهج كالتالى:

1ـ بناء مخرجات التعلم لمناهج تعتمد على المهارات يتم الانتهاء منها 30 مارس المقبل.

2ـ المناهج الجديدة قائمة على دراسة الطالب وحدات متعددة التخصصات.

3ـ الوحدة الواحدة فى الكتاب تشمل أكثر من مادة دراسية لعدة مناهج.

4ـ المقررات الجديدة تم بنائها بعد دراسة مناهج 10 دول.

5ـ مخرجات التعلم للمناهج الجديدة تشمل مناهج مرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى.

6ـ تدخل المقررات الجديدة مرحلة التأليف والطباعة سواء كانت ورقية أو محتوى رقمى بعد انتهاء بناء المخرجات.

6ـ مناهج المرحلة الثانوية يتم تنقيحها وتعديلها كل عام ولا توجد مناهج جديدة لها.

7ـ الاختلاف بالنسبة للمرحلة الثانوية فى النظام الجديد فى طرق التقويم والامتحانات.

8- بناء المناهج وتقييمها وتنفيذها فى المدارس يعتمد على المهارات.

9ـ هناك طريقتان للتقييم، أولهما تقييم للمادة نفسها، وأخرى للمهارات التى يكتسبها الطالب.

10ـ المناهج قائمة على وحدات متعددة التخصصات تجمع بين مجالات دراسية مختلفة، ووحدات قائمة على الاستقصاء هدفها تنمية المهارات.

11ـ تهدف المناهج الجديدة للوصول بالطالب لان يتعامل مع المتغيرات العالمية وسوق العمل.

12ـ المقررات ستقدم للطالب فى شكل وحدات متعددة التخصصات، قائمة على مجموعة من المهارات، يدور حولها المحتوى الذى يجب أن يتعلمه الطالب.

13ـ زيادة التأكيد على تدريس عدد ساعات اللغة العربية لاهميتها واللغة الإنجليزية.

14ـ سيكون هناك كتاب ولكن لم يتحدد شكله حتى الآن.

15ـ سيكون فى كل سنة دراسية 6 وحدات قائمة على المهارات، 3 وحدات فى الفصل الدراسى الأول، و3 فى الفصل الدراسى الثانى فى شكل وحدات وليست مواد منفصلة.

16ـ اللغة الإنجليزية والتربية الدينية لكل مادة كتاب.

17ـ المقررات الجديدة قائمة على 4 مجالات تشمل «اللغات والعلوم والتكنولوجيا والتربية المهنية والشخصية والاجتماعية والفنون».

18ـ الـ«4 مجالات سيتم صهرهم فى وحدات متعددة التخصصات».

19ـ الحدات فى المقررات تعالج كل المفاهيم العليمة التى يكتسبها الطالب فى تلك المرحلة.

20ـ أساتذة من الجامعات يراجعون المناهج للنظر فيها وإبداء آرائهم حولها ويتفقون على مدى صوابها أو احتياجها إلى تعديل للحصول على مصداقية.

21ـ سيتم مشاركة أولياء الأمور والطلاب والمعلمين فى المناهج ولكن ليست فى مرحلة متقدمة من العمل والبناء.

22- لا يوجد تصور نهائى لشكل الامتحانات وفقا للمقررات الجديدة.

23ـ سيتم تدريب المعلمين الذين يدرسون فى الصفوف الأولى ورياض الأطفال قبل بداية العام الدراسى بثلاثة شهور على الأقل.

24ـ وضع إطار عام لتحقيق تعلم ممتع ومفيد فى المناهج القائمة.

25ـ تقديم دليل للمعلم يحقق متعة التعلم يتضمن بعض الاستراتيجيات سواء فى التدريس أو التقييم أو التعامل مع الصف أو الطلاب أو تقديم المادة الدراسية للطلاب.

26ـ المناهج الجديدة ستقضى على الحفظ والتلقين لأنها قائمة على تنمية المهارات والأنشطة.

27ـ تحقق المناهج الجديدة متعة التعلم المستمر لدى الطالب وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

28ـ تطبق المناهج الجديدة العام المقبل على طلاب رياض الأطفال والأول الابتدائى.