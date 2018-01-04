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الخميس، 04 يناير 2018 06:55 م
خالد صلاح
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النقل النهرى: الاستعانة بحفار خاص بقدرات فائقة للتصدى لأزمة الشحوط بأسوان

الخميس، 04 يناير 2018 04:25 م
النقل النهرى: الاستعانة بحفار خاص بقدرات فائقة للتصدى لأزمة الشحوط بأسوان نهر النيل - أرشيفية


أسوان ندى سليم
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أكد المهندس محمد الشربينى، مدير عام منطقة مصر العليا للنقل النهرى، أن حركة المجرى الملاحى بين محافظتى الأقصر والأسوان عادت الى طبيعتها بنسبة 90%، لافتا أنه تم الاستعانة بحفار خاص من القاهرة يعمل خصيصا لشفط الرمال والطمى العالق لتيسير حركة البواخر السياحية بسلامة.

وأوضح "الشربينى"، لـ"اليوم السابع"، أن خلال الوقت الراهن لم تتعرض باخرة واحدة للشحوط، لافتا أنه تم انقاذ كل البواخر التي أصابها الشحوط نتيجة انخفاض منسوب المياه خلال الأيام الماضية، مشيرا أن أعمال التطهير مازالت مستمرة ويتم التعامل بكل حسم مع اى قائد باخرة غير ملتزم بتعليمات المسار الآمن، حيث يتعرض للتحقيق وسحب رخصته على الفور.

 

 


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