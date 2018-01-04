"الصناعات الغذائية": انخفاض الأسعار العالمية للسكر بنوعيه الخام والمكرر





كتبت: دانه الحديدى





أكد تقرير "الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية"، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، انخفاض الأسعار العالمية للسكر بنوعيه "الخام" و"الأبيض المكرر"، خلال شهر ديسمبر الماضى، وسط توقعات باستمرار صعود السعر حتى شهر مارس المقبل.

وأوضح التقرير، أن السعر العالمى للسكر الأبيض المكرر، انخفض من 389 دولارا للطن خلال شهر نوفمبر، إلى 378 دولارا للطن خلال شهر ديسمبر، وسط توقعات باستمرار صعود السعر إلى 398 دولارا للطن حتى شهر مارس 2018.

وبالنسبة للسكر الخام، انخفض سعر الطن من 329 دولارا خلال شهر نوفمبر، إلى 319 دولارا خلال شهر ديسمبر، مع توقعات بوصول السعر إلى 328 دولارا بحلول مارس المقبل.