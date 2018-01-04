"الصناعات الغذائية": انخفاض الأسعار العالمية للسكر بنوعيه الخام والمكرر

"الصناعات الغذائية": انخفاض الأسعار العالمية للسكر بنوعيه الخام والمكررالخميس، 04 يناير 2018 06:57 م
سكر - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق
أكد تقرير "الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية"، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، انخفاض الأسعار العالمية للسكر بنوعيه "الخام" و"الأبيض المكرر"، خلال شهر ديسمبر الماضى، وسط توقعات باستمرار صعود السعر حتى شهر مارس المقبل.
وأوضح التقرير، أن السعر العالمى للسكر الأبيض المكرر، انخفض من 389 دولارا للطن خلال شهر نوفمبر، إلى 378 دولارا للطن خلال شهر ديسمبر، وسط توقعات باستمرار صعود السعر إلى 398 دولارا للطن حتى شهر مارس 2018.
وبالنسبة للسكر الخام، انخفض سعر الطن من 329 دولارا خلال شهر نوفمبر، إلى 319 دولارا خلال شهر ديسمبر، مع توقعات بوصول السعر إلى 328 دولارا بحلول مارس المقبل.
إضافة تعليق
اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار
وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة