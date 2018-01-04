video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 06:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: مد فترة الربط والتسجيل للمعلمين الراغبين فى ضم المدة لنهاية يناير

الخميس، 04 يناير 2018 12:39 ص
التعليم: مد فترة الربط والتسجيل للمعلمين الراغبين فى ضم المدة لنهاية يناير د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق


قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة الربط والتسجيل الإلكترونى لتسجيل طلبات ضم مدة الخدمة السابقة على التعاقد لشغل وظيفة (معلم مساعد أخصائى حتى نهاية يناير الجارى).
 
وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحة للمعلمين فقط المخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 والشاغلين حالياً لوظيفة (معلم / أخصائى) التجسل لضم المدة مؤكدة أنه يمكن للمعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التسجيل عن طريق كود المعلم والرقم القومى وكلمة السر الخاصة به.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم القاهرة: لا مشكلات بامتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى اليوم

التربية والتعليم

ضم المدة

اخبار اليوم

اخبار التعليم



لا تفوتك
"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة