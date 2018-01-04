التعليم: مد فترة الربط والتسجيل للمعلمين الراغبين فى ضم المدة لنهاية يناير





كتب محمود طه حسين





قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة الربط والتسجيل الإلكترونى لتسجيل طلبات ضم مدة الخدمة السابقة على التعاقد لشغل وظيفة (معلم مساعد أخصائى حتى نهاية يناير الجارى).

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحة للمعلمين فقط المخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 والشاغلين حالياً لوظيفة (معلم / أخصائى) التجسل لضم المدة مؤكدة أنه يمكن للمعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التسجيل عن طريق كود المعلم والرقم القومى وكلمة السر الخاصة به.