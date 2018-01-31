15 يوما حبسا إضافية لعاطل متهم بسرقة سيارة فى أوسيم





كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاشتراك مع صديقه فى سرقة سيارة والحصول من مالكها على فدية، لإعادتها بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أنه تم ضبط المتهم أثناء مرور قوة أمنية من مباحث أوسيم لتفقد الحالة الأمنية بطريق برطس، حيث لاحظوا أحد الأشخاص بجوار سيارة نقل، وبسؤاله ذكر أن شخصين سرقا سيارته، وطلبا منه فدية 18 ألف جنيه، حيث أعاداها له مقابل الحصول على الأموال.

وأشارت التحقيقات إلى أنه على الفور تمكن الضابط والقوة المرافقة له من مطاردة المتهمين، وضبط أحدهما، وتبين أنه "محمد. ه" 29 سنة عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقه الهارب "علاء.ع" عاطل، وحرر محضرا بالواقعة.