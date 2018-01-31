مصرع عامل نظافة دهسته سيارة أثناء عمله بالإسكندرية

مصرع عامل نظافة دهسته سيارة أثناء عمله بالإسكندريةالأربعاء، 31 يناير 2018 07:56 م
العامل بعد الحادث
الإسكندرية- أسماء على بدر
إضافة تعليق
دهست سيارة ملاكى أحد عمال النظافة، أثناء ممارسة عمله بمنطقة الخشب بالقرب من المطار سيدى جابر، جاء ذلك نتيجة السرعة الجنونية التى كان يسير بها قائد السيارة.
إضافة تعليق
مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة