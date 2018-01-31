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الأربعاء، 31 يناير 2018 08:38 م
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مصرع عامل نظافة دهسته سيارة أثناء عمله بالإسكندرية

الأربعاء، 31 يناير 2018 07:56 م
مصرع عامل نظافة دهسته سيارة أثناء عمله بالإسكندرية العامل بعد الحادث


الإسكندرية- أسماء على بدر
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دهست سيارة ملاكى أحد عمال النظافة، أثناء ممارسة عمله بمنطقة الخشب بالقرب من المطار سيدى جابر، جاء ذلك نتيجة السرعة الجنونية التى كان يسير بها قائد السيارة.

 تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بإصطدام سيارة ملاكى لأحد عمال النظافة أثناء عمله، بمنطقة سيدى جابر، وتبين وفاة العامل نتيجة الإصابة الناتجة عن التصادم، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتم ضبط قائد السيارة.

 تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامه لتباشر التحقيق فى الواقعة.

 


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