مباحث سوهاج تضبط عامل بالأوقاف بحوزته 1200 قرص تامول





سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج برئاسة المقدم هشام سليم رئيس مباحث القسم من إلقاء القبض على عامل بالأوقاف بحوزته 1200 قرص تامول أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات وضبط عامل وبحوزته 28 لفافة من جوهر الأفيون بقصد الاتجار.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط قضتى إتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم أول سوهاج بضبط 1200 قرص تامول المخدر ومبلغ مالى 40 جنيها و هاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية خاصته حيازة المتهم ناصر ع خ 45 سنة عامل بأوقاف سوهاج ومقيم المحامده القبليه مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائة والدراجة للتوزيع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 367 إدارى قسم أول سوهاج لسنة 2018 0

كما تم ضبط 28 قطعة لجوهر الأفيون المخدر و 30 قرص تامول ومبلغ مالى وقدرة 25 وهاتف محمول حيازة المتهم حسن م م 41 سنة عامل ومقيم شارع عبد الله بن الزبير المخبز الآلى قسم أول سوهاج .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحررعن ذلك المحضر رقم 487 إدارى قسم أول سوهاج لسنة 2018.