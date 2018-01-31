قوات سوريا الديمقراطية : تركيا قصفت حى الأشرفية بعفرين بصواريخ الكاتيوشا

قوات سوريا الديمقراطية : تركيا قصفت حى الأشرفية بعفرين بصواريخ الكاتيوشاالأربعاء، 31 يناير 2018 06:04 م
الجيش التركى
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية وحلفاءها قصفوا حى الأشرفية فى عفرين شمال سوريا بصواريخ الكاتيوشا .
وأضافت القوات السورية الديمقراطية - فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن القصف أدى الى إصابة تسعة مدنيين على الأقل وتم نقلهم الى مستشفى المدينة لتلقى العلاج.
كان الجيش التركى أعلن فى وقت سابق اليوم قصف 22 هدفا فى عفرين بسوريا، ومقتل 63 عنصرا من المسلحين الأكراد فى الساعات الأخيرة.
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