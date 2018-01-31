رجال أعمال سعوديين ومصريين يبحثون الفرص الاستثمارية خلال منتدى أعمال مشترك





كتب إسلام سعيد

ينعقد منتدى الأعمال المصرى السعودى مساء غد الخميس، بمشاركة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وبحضور رجال أعمال مصريين وسعوديين وأعضاء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث الفرص الاستثمارية.

وفى وقت سابق، كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن عقد مجلس الأعمال السعودى المصرى، يوم 1 فبراير، اجتماعا لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر على الجانب السعودى.

وأضاف الوكيل، أن اللقاء سيشارك به حشد من رجال الأعمال من كلتا الدولتين، وعدد من الوزراء وأعضاء الغرف التجارية.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة للمملكة العربية السعودية 4309 شركات، ويبلغ التدفق فى رأس المال المصدر 7 مليار ومائتين وثمانية عشر مليون دولار، وترتيب السعودية الـ2 بين الدول المستثمرة فى مصر.

واستضافت القاهرة يوم الاثنين الماضى، اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء، وذلك للإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التى سيترأسها وزيرا التجارة فى البلدين وستعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر إبريل المقبل.