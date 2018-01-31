video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

والانقلاب على الدستور..

بلاغ يتهم موقعى بيان مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالتحريض ضد الدولة

الأربعاء، 31 يناير 2018 02:37 م
بلاغ يتهم موقعى بيان مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالتحريض ضد الدولة الانتخابات الرئاسية


كتب حازم عادل
إضافة تعليق

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية برقم 782 لسنة 2018 ضد كلا من عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وحازم حسنى وهشام جنينة وعصام حجى وشادى الغزالى اتهمهم فيه بالتحريض الصريح ضد الدولة المصرية والانقلاب على الدستور .

 

وقال محمود فى بلاغه المقدم ضدهم البلاغ بتاريخ 28 يناير 2018، إنهم أعدوا بيانًا زعموا فيه كذبًا بأن مؤسسات الدولة المصرية تمارس سياسات أمنية وإدارية لمنع أى منافسة نزيهة للانتخابات الرئاسية القادمة على حسب ما زعموا فى البيان الكاذب الذى قاموا مجتمعين بالتوقيع عليه، بالإضافة إلى قيام المقدم ضدهم البلاغ باتهام وزارة الداخلية بتلفيق قضية لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة واعتقال بعض أفراد حملته الانتخابية كما اتهموا مؤسسات الدولة بالتلاعب فى عملية جمع التوكيلات الخاصة بهذا المرشح المحتمل .

 

وأضاف محمود، إلى أنهم زعموا أيضًا فى البيان الموقع منهم بانسحاب المقدم ضده البلاغ محمد أنور السادات بعد تعرضه لضغوط أمنية، ومطالبتهم كذبا بوقف الانتخابات الرئاسية باعتبارها فاقدة للحد الأدنى من الشرعية على حسب زعمهم بالبيان، بالإضافة إلى مطالبهم بوقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحل مجلسها كما دعوا المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بنتائجها .

 

واعتبر محمود فى بلاغه، أن جميع ما ورد بذلك البيان يمثل تحريض صريح على مؤسسات الدولة وانقلابا على الدستور وإشاعة الفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للوطن .

 

وأضاف مقدم البلاغ، أن ما ورد فى هذا البيان يعد تنفيذًا لمخططات خارجية تهدف إلى ضرب استقرار البلاد فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة التى تمر بها الدولة المصرية وما تواجهه من مؤامرات خارجية وداخلية وهى الأمور التى تعد مؤثمة قانونًا طبقًا لنص المادة 171 من قانون العقوبات ونص المادة 188 من ذات القانون .

 

وطالب طارق محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى وردت بهذا البلاغ وإصدار أمر احترازى بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعًا ووضعهم على قوائم ترقب الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

محافظ القاهرة يوجه بزيادة الكاميرات بمحيط مقار الانتخاب بسبب انتخابات الرئاسة

صور.. "قومى المرأة" بسوهاج خلال "صوتك لمصر بكرة": لن نوجه السيدات بالانتخابات

طعن يطالب بإلغاء إعلان ترشح موسى مصطفى موسى لانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مقاطعة الانتخابات

الوطنية للانتخابات

السيسى

بلاغ

مقاطعى الانتخابات

اخبار الحوادث

النائب العام



لا تفوتك
السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة