video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 04:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسى

الأربعاء، 31 يناير 2018 04:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسى المتهمين فى قضية محاولة اغتيال الرئيس


كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية 148 عسكرية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 4 إرهابيين يشتبه فى تورطهم باغتيال رئيس مباحث شربين بالدقهلية

مفاجأت فى قضية محاولة اغتيال الرئيس.. التخطيط لمحاولة اغتيال "السيسى" فى شقة طبيب أسنان.. تمويل العملية من أموال زكاة دواعش الخليج.. والتحقيقات مع «الطحاوى» الرأس المدبر تكشف إعدام شقيقه فى محاولة اغتيال مبارك

تفاصيل تحقيقات القضية "148" فى محاولة اغتيال الرئيس" الحلقة الأولى".. الخلية الإرهابية تضم 310 متهمين من داعش.. التنظيم خطط لاستهداف السيسى فى السعودية ومصر.. المتهمون نفذوا 17 جريمة منها اغتيال قضاة العريش

اخبار الحوادث

اغتيال الرئيس

محاولة اغتيال السيسى

المحكمة العسكرية

داعش

الارهاب



لا تفوتك
تعرف على كيفية حساب نتيجة الانتخابات الرئاسية بين مرشحين اثنين

تعرف على كيفية حساب نتيجة الانتخابات الرئاسية بين مرشحين اثنين

مفاجأة.. "التعليم" تسمح للمتزوجات عرفيًا باستكمال دراستهن.. مصادر: القرار يستهدف الحفاظ على حق الطالبة فى الاختبار وليس تشجيعًا للزواج العرفى.. ونواب يتهمون الوزارة بمخالفة خطط الدولة لمناهضة الزواج المبكر

مفاجأة.. "التعليم" تسمح للمتزوجات عرفيًا باستكمال دراستهن.. مصادر: القرار يستهدف الحفاظ على حق الطالبة فى الاختبار وليس تشجيعًا للزواج العرفى.. ونواب يتهمون الوزارة بمخالفة خطط الدولة لمناهضة الزواج المبكر

أموال الدوحة المشبوهة على رادار هيئات أوروبا الرقابية.. برلين تحقق فى قانونية مساهمة قطر فى "دويتشه بنك".. قلق فرنسى من تسلل "الحمدين" لمبانى باريس التاريخية.. وملايين نظام تميم تحاصر لندن تحت ستار الاستثمارات

أموال الدوحة المشبوهة على رادار هيئات أوروبا الرقابية.. برلين تحقق فى قانونية مساهمة قطر فى "دويتشه بنك".. قلق فرنسى من تسلل "الحمدين" لمبانى باريس التاريخية.. وملايين نظام تميم تحاصر لندن تحت ستار الاستثمارات

5 مزايا تصل للهواتف متوسطة السعر خلال 2018.. التعرف على الوجه أهمها

5 مزايا تصل للهواتف متوسطة السعر خلال 2018.. التعرف على الوجه أهمها

مؤمن زكريا بعد التألق مع الأهلى: نسعى للفوز بجميع المباريات لحصد الدورى

مؤمن زكريا بعد التألق مع الأهلى: نسعى للفوز بجميع المباريات لحصد الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة