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المرور تحرر 380 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 31 يناير 2018 03:00 ص
المرور تحرر 380 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر حملات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من تحرير 380 مخالفة مرورية متنوعة، منها 165 مخالفة نموذج 125 و 23 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز  13 مركبة توك توك وضبط 11 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


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