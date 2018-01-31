الأهالى يقبضون على لصوص ماشية بجنزور ويربطونهم فى شجرة قبل تسليمهم للشرطة





المنوفية - محمود شاكر

بعد علقة ساخنة حتى يكونوا عبرة شهدت قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، واقعة قيام الأهالى بالإمساك بعدد من لصوص الماشية ثم تسليمهم للشرطة. بعد أن ربطوهم على شجرة بالقرية.

البداية عندما شاهد أحد أهالى القرية سيارة محملة بالماشية تسير بأحد طرق القرية بالقرب من المحطة بعزبة خفاجة التابعة لجنزور، الأمر الذى شك فيها الجميع، فما كان منهم إلا أن قام أحد الفلاحين بمحاولة إيقاف السيارة .

إلا أن السائق حاول الفرار والسير بسرعة أكبر مما كان عليها الأمر الذى أدى إلى تجمع عدد كبير من أهالى القرية خلف السيارة وتمكنوا من الإمساك بها وإيقافها، وتأكدوا من أن من بها هم لصوص قاموا بسرقة الماشية، فلقنوهم علقة ساخنة وسلموهم للشرطة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .