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اختفاء 3 أشقاء فى ظروف غامضة بالمنوفية

الأربعاء، 31 يناير 2018 01:19 ص
اختفاء 3 أشقاء فى ظروف غامضة بالمنوفية مدير أمن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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سيطرت حالة من القلق الشديد بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر تعرض 3 أشقاء للاختفاء فى ظروف غامضة.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باختفاء "ياسر هشام حمودة" 9 سنوات، وشقيقته "هاجر" 13 سنة، وشقيقتها "سلمى" 12 سنة، ومقيمين بقرية الماى بشبين الكوم.

وبسؤال والد الأشقاء، قال إن أبنائه تغيبوا عن المنزل منذ الرابعة عصر الأمس، ولم يعودوا اليه حتى الآن، الأمر الذى جعلة يقوم بتحرير محضر  للبحث عن أبنائه، مؤكدا عدم وجود أى خلافات بينه وبين أى أحد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وملابساتها، والبحث عن الأشقاء . 
 

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الأشقاء المختفون


 


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