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صور.. مدير أمن الجيزة يكرم عدد من أسر الشهداء بنادى الشرطة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 11:48 م
صور.. مدير أمن الجيزة يكرم عدد من أسر الشهداء بنادى الشرطة مدير أمن الجيزة أثناء التكريم


كتب بهجت أبو ضيف
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كرم اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عدد من أسر شهداء الشرطة اليوم الثلاثاء خلال احتفالية شهدها نادى النيل لضباط الشرطة. 

وشارك فى الاحتفالية اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء مصطفى عصام مساعد مدير أمن الجيزة.

وأكد مدير أمن الجيزة خلال الاحتفالية على أن شهداء الشرطة قدموا تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وفى سبيل مواجهة وهزيمة الإرهاب. 

 
 
جانب من التكريم
جانب من التكريم

قيادات الداخلية
قيادات الداخلية

مدير الأمن يكرم اسر الشهداء
مدير الأمن يكرم أسر الشهداء

مدير الأمن يلقى كلمته
مدير الأمن يلقى كلمته

مراسم التكريم
مراسم التكريم

 


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