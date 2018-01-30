صور.. مدير أمن الجيزة يكرم عدد من أسر الشهداء بنادى الشرطة

كرم اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عدد من أسر شهداء الشرطة اليوم الثلاثاء خلال احتفالية شهدها نادى النيل لضباط الشرطة.

وشارك فى الاحتفالية اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء مصطفى عصام مساعد مدير أمن الجيزة.

وأكد مدير أمن الجيزة خلال الاحتفالية على أن شهداء الشرطة قدموا تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وفى سبيل مواجهة وهزيمة الإرهاب.