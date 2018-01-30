الحكومة الكينية تعلن حركة المقاومة المعارضة جماعة خارجة على القانون





نيروبى (رويترز)

أعلنت الحكومة الكينية اليوم الثلاثاء، أن حركة المقاومة الوطنية المعارضة جماعة خارجة على القانون مما يمهد الطريق أمام اعتقالات محتملة فى أعقاب التنصيب الرمزى لزعيم المعارضة رئيسا للبلاد .

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية مويندا نجوكا صحة مذكرة رسمية أرسلت إلى عدد من وسائل الإعلام تقول إنه تم إعلان الحركة وهى ائتلاف لنواب معارضين جماعة غير قانونية.