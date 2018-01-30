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الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:43 م
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الحكومة الكينية تعلن حركة المقاومة المعارضة جماعة خارجة على القانون

الثلاثاء، 30 يناير 2018 05:25 م
الحكومة الكينية تعلن حركة المقاومة المعارضة جماعة خارجة على القانون الرئيس الكينى أوهورو كينياتا


نيروبى (رويترز)
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أعلنت الحكومة الكينية اليوم الثلاثاء، أن حركة المقاومة الوطنية المعارضة جماعة خارجة على القانون مما يمهد الطريق أمام اعتقالات محتملة فى أعقاب التنصيب الرمزى لزعيم المعارضة رئيسا للبلاد .

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية مويندا نجوكا صحة مذكرة رسمية أرسلت إلى عدد من وسائل الإعلام تقول إنه تم إعلان الحركة وهى ائتلاف لنواب معارضين جماعة غير قانونية. 


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