الحكومة الكينية تعلن حركة المقاومة المعارضة جماعة خارجة على القانون

الحكومة الكينية تعلن حركة المقاومة المعارضة جماعة خارجة على القانونالثلاثاء، 30 يناير 2018 05:25 م
الرئيس الكينى أوهورو كينياتا
نيروبى (رويترز)
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أعلنت الحكومة الكينية اليوم الثلاثاء، أن حركة المقاومة الوطنية المعارضة جماعة خارجة على القانون مما يمهد الطريق أمام اعتقالات محتملة فى أعقاب التنصيب الرمزى لزعيم المعارضة رئيسا للبلاد .
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية مويندا نجوكا صحة مذكرة رسمية أرسلت إلى عدد من وسائل الإعلام تقول إنه تم إعلان الحركة وهى ائتلاف لنواب معارضين جماعة غير قانونية.
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