إقامة منطقة استثمارية على مساحة 50 فدانا بالوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وافقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمارو التعاون الدولى، على اقامة منطقة استثمارية كبرى بالوادى الجديد، على مساحة 50 فدانا.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،.

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات البدء فى إنشاء مبنى خدمة مستثمرين بالمحافظة للتيسير عليهم، كما تم تباحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة، كما تم مناقشه معدل تنفيذ المشروعات التنموية بالوادى الجديد والممولة، من خلال المنح التى وفرتها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية خلال الفترة الماضية.