وكيل زراعة دمياط: تكريم مزارعين من منتجى القطن المتميزين

وكيل زراعة دمياط: تكريم مزارعين من منتجى القطن المتميزينالأربعاء، 03 يناير 2018 07:06 م
زراعة القطن - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني
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شارك المهندس ماهر سويلم، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، الإحتفالية التى نظمتها وزارة الزراعة لتكريم مزارعي القطن المتميزين على مستوي الجمهورية، الذين حققوا زيادة من الانتاجية في وحدة المساحة.
وأشار بيان صادر عن وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إلى أنه تم تكريم 2 من المزارعين بدمياط، وهم حسني محمد عبد الحميد" ناحية التوفيقية كفر سعد، وقدرى أحمد إبراهيم ، ناحية الخزان كفر سعد.
وأكد سويلم، أنه لا تراجع عن تطبيق استراتيجية الوزارة للنهوض بمحصول القطن، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاعادة القطن المصرى إلى عرشه وسمعته المعروفة عالميا، بإعتباره واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية.
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