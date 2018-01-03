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محافظ كفر الشيخ يعلن فك قيود الارتفاعات بعاصمة المحافظة حتى 36 متراً

الأربعاء، 03 يناير 2018 11:27 م
محافظ كفر الشيخ يعلن فك قيود الارتفاعات بعاصمة المحافظة حتى 36 متراً اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أنه تم فك قيود الارتفاعات حتى 36 متر بمدينة كفرالشيخ وفقًا القانون رقم 119 لسنة 2008م، حيث وردت لوائح تعديل خرائط المخطط الاستراتيجي، لمدينة كفرالشيخ، وتم رفع حظر قيود الارتفاعات على المخطط الإستراتيجى، وسيتم عرضة على لوحة الإعلانات، بمقر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفرالشيخ.

يأتي ذلك تمهيداً لعقد جلسة استماع مجتمعية لإستطلاع الآراء حول التعديل على المخطط الاستراتيجي للمدينة، مؤكداً أنه قرار تاريخى ونقطة تحول في مجال التنمية بمحافظة كفرالشيخ وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، في بيان له ، أنه يتم انهاء الإجراءات القانونية لفتح باب التراخيص رسمياً طبقاً للقانون، ذلك بمشاركة كافة الجهات واللجان المعنية.

 


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