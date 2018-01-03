محافظة الإسكندرية: أمطار شديدة غدا ورفع درجة الاستعداد القصوى





الإسكندرية جاكلين منير





أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا حذرت فيه المواطنين من احتمالية سقوط أمطار غزيرة علي أنحاء المحافظة غدا الخميس وذلك بداية من الساعة الثالثة فجرا، وناشدت المواطنين بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لما قد يترتب على سقوط الأمطار، وكذا إلتزام الحيطة والحذر أثناء السفر وخاصة علي الطرق السريعة.

وشدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية علي رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من رؤساء الأحياء ومديري المديريات وفرق التعامل مع الأمطار و شركات المرافق و شركة النهضة استعدادا للتعامل مع النوة الشديدة المتوقعة غدا، والعمل علي مدار الساعة للتدخل الفوري لأي حالات طارئة.

وأكد انعقاد غرفة العمليات بالمحافظة بشكل مستمر لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، ورصد أى مشاكل خاصة بتجمعات الأمطار للتعامل معها، وذلك للحفاظ على حياة المواطن وسلامته، ومنع حدوث أية مشاكل في الشارع السكندري.

وجاءت تلك التوقعات وفقا لاستقراء خرائط التنبؤ الواردة من معهد بحوث المياه من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وبالتنسيق مع غرفة عمليات السيول التابعة لوزارة الري