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صور.. تعطل حركة قطارات طنطا - المنصورة لنشوب حريق بأحد الجرارات

الأربعاء، 03 يناير 2018 01:55 م
صور.. تعطل حركة قطارات طنطا - المنصورة لنشوب حريق بأحد الجرارات تعطل حركة القطارات


الغربية - مصطفى عادل
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تعطلت منذ قليل حركة قطارات طنطا - المنصورة بمحطة الغزل بالمحلة، وذلك بعد اشتعال النار فى جرار القطار رقم 55 المتجه إلى المنصورة بسبب ماس كهربائى.

 

هرعت سياراتى إطفاء لمكان البلاغ برئاسه العقيد عزمى حوام رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة، وتم إخماد النيران بالجرار، فى الوقت الذى دفعت فيه هيئة السكة الحديد بجرار بديل لسحب القطار لإعادة الحركة على الخط مرة أخرى.

 

تعطل حركة قطارات طنطا المنصورة (1)

تعطل حركة قطارات طنطا المنصورة 

 

تعطل حركة قطارات طنطا المنصورة (1)
تعطل حركة قطارات طنطا المنصورة

 

تعطل حركة قطارات طنطا المنصورة (2)
تعطل حركة قطارات طنطا المنصورة 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

اريد ان اعرف اى انجاز لوزير النقل فى المواصلات العامه من مترو لاتوبيسات لقطارات غير رفع سعر التذاكر

😎..غير انجازه الوحيد ..فى رفع اسعار التذاكر على فقراء القوم الذين يستعملون المواصالات العامه

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