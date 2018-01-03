تأجيل استئناف خالد على في حكم حبسه 3 أشهر بتهمة الفعل الفاضح لجلسة 7 مارس





كتب سليم على





أجلت محكمة جنح مستأنف الدقي، استئناف المحامي خالد على في حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، لجلسة 7 مارس، لحضور أعضاء اللجنة المشكلة من الإذاعة والتليفزيون، وتغريم كل من أعضائها الثلاثة 400 جنيه لتخلفهم عن الحضور بجلسة اليوم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي أن المحامى خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير العام الماضي.