أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 3-1-2017.. والاحتياطى النقدى يرتفع





كتب : مصطفى عبد التواب





شهد الاقتصاد المصرى اليوم الاربعاء 3-1-2018، عدد من الاخبار المؤثرة، من بينها اعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى الى 37 مليار دولار لاول مرة فى تاريخه، كما كشف احد التقارير المالية عن تصدر بورصة مصر لأسواق الشرق الاوسط خلال العام المنتهى، وفيما يلى اهم الاخبار على مدار اليوم.



البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه





قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.6 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

تقرير مالى: بورصة مصر تتصدر أسواق الشرق الأوسط فى 2017 كشف التقرير السنوى لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، عن تصدر مصر قائمة أداء أسواق المال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2017 مقوما بالدولار، بينما احتلت بورصة قطر موقع "الأسوأ". وبحسب التقرير الصادر عن الشركة، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، فإن تصدر بورصة مصر جاء على خلفية تدفق أخبار الاكتتابات والتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى خلال 2018، فيما جاءت قطر الأسوأ أداء متأثرة بالمقاطعة العربية التى بدأت فى يونيو الماضى.



وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد تطوير أول محالج القطن بـ2.3 مليون دولار

شهد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، فى إطار تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج، توقيع عقد توريد وتركيب منظومة حليج أتوماتيكية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وشركة "باجاج" الهندية. وقع العقد عن الشركة القابضة، الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، وعن الجانب الهندى الدكتور شارما، الرئيس التنفيذى لشركة باجاج الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن التى طرحتها الشركة القابضة. البنك المركزى يمنح 2 مليار جنيه ضمانة لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة



وافق مجلس إدارة البنك المركزى، على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الإئتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكر البنك المركزى، فى بيان له، اليوم، أن الموافقة تأتى استنادا إلى أهمية دور شركات ضمان مخاطر الإئتمان فى تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل خاصة المشروعات التى تفتقر الضمانات الكافية، واستكمالا للمبادرات الصادرة من البنك المركزى لشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تضمت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالى محافظها الإئتمانية لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020.



الحكومة توافق على 3 اتفاقيات مع البنك الدولى والصندوق الكويتى والاتحاد الأوروبى



أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مجلس الوزراء وافق على ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولى والصندوق الكويتي للتنمية، والاتحاد الأوروبى. وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، أن الاتفاقية الأولى لاقامة محطة مياه العريش مع الصندوق الكويتي للتنمية بتكلفة 12 مليون دينار، واتفاقية بين مصر والاتحاد الاوروبي بإجمالى 540 مليون يورو لمساندة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية والاصلاحات التشريعية، والاتفاقية الثالثة مع البنك الدولي لدعم البرنامج الإصلاحى بقيمة مليار دولار تمثل الدفعة الثالثة من التمويل الموقع مع البنك الدولى و150 مليون دولار من بريطانيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.



المركزى للإحصاء: 17.1 % ارتفاع فى الصادرات خلال سبتمبر 2017

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2017 وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى ، 3.04 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2017 مقابل 3. 1 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 1.8%ومن أهم المؤشرات ما يلى . ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 17.1% ، حيث بلغت 1.83مليار دولار خلال سبتمبر 2017 ، مقابل1.65 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 13.8 % لدائن بأشكالها الأولية بلاستيك بنسبة 77.2% أسمدة بنسبة 59% وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 5.3% .

البنك المركزى: ارتفاع حجم النقد المتداول من فئة الجنيه لـ1.271 مليار جنيه

ارتفع حجم النقد المتداول من فئة "الجنيه" فى الأسواق المصرية إلى 1.271 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ 1.176 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس 2017، بارتفاع قدره نحو 95 مليون جنيه، خلال 6 أشهر، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى. وخلال نحو 116 عامًا تطور تصميم الجنيه المصرى فى صورته الورقية منذ عام 1899، حتى الآن والذى كان يصدره وقتها البنك الأهلى المصرى، الذى كان يقوم بدور البنك المركزى المصرى وقتها حتى آخر إصدار من الجنيه الورقى المتداول حاليًا.

ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام



أظهرت بيانات من البنك المركزى المصرى، أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل 6 أشهر وعام، ارتفع فى مزاد، اليوم الأربعاء .

وزاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140% من 18.990% فى المزاد المماثل السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 18.186% من 17.689%، فى المزاد السابق.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ حررت سعر صرف عملتها فى نوفمبر 2016 وهو ما يشجع المستثمرين على شراء أدوات الدين.