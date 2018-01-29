سول: كوريا الشمالية تلغى حفلا مشتركا مع الجنوبية وتلوم إعلام الجنوب





رويترز

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية ألغت حفلا ثقافيا مشتركا مع كوريا الجنوبية كان من المقرر إقامته فى الرابع من فبراير وألقت اللوم فى ذلك على وسائل الإعلام فى كوريا الجنوبية لأنها تحض على المشاعر العامة "المهينة" تجاه كوريا الشمالية.

وقالت سول إن قرار كوريا الشمالية إلغاء الحفل "مؤسف للغاية" وشددت على أنه يجب على بيونجيانج أن تحترم كل الاتفاقات التى أبرمتها مع كوريا الجنوبية.