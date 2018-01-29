الشركة العامة للسياحة توضح الأسباب الجوهرية لهدم فندق كونتيننتال





كتب عبد الحليم سالم

قالت الشركة العامة للسياحة " إيجوث" فى بيان لها مساء اليوم حول هدم فندق كونتيننتال، إنه حرصاً من الدولة وأجهزتها للحفاظ على حياة المواطنين وأملاكهم وتفادياً للخطر الداهم على المارة وأصحاب المحلات، فقد قامت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" بالبدء في تنفيذ قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 12/1/16/4 بتاريخ 31/12/2016 باتخاذ الإجراءات اللازمه لاستخراج ترخيص الهدم باعتبار العقار منشأ آيل للسقوط .

وأضاف البيان أنه فى عام 1999، ونظراً لسوء حالة المبنى سقطت الوحدة الخارجية لجهاز تكيف الخاص بالمحل المؤجر للمواطن محمد سيد العسكري أدى إلى وفاة المواطنة ريهام منير الشاذلي وقد صدر حكم فى القضية رقم 3400 لسنة 2000 أداري عابدين بإلزام الشركة بتعويض ورثة المتوفاه بالتضامن مع محافظة القاهرة وحى عابدين.

وقال إنه تجدر الإشارة، إلى أنه قد تم ترميم وتنكيس وإزالة غرف السطح وفقاً للقرار رقم 6 لسنة 2001 الصادر من محافظة القاهرة بمعرفة شركة "إيجوث"، ثم حدث نزاع مع أصحاب المحلات حيث قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ( 57 إيجارات ) بتاريخ 12/11/2002 ندب لجنه ثلاثية من كلية الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان لبيان حالة المبنى ومدى سلامته وأمنه على قاطنيه والمنطقة المحيطة حيث اودعت اللجنة تقريرها الذى أوصت فيه بضرورة هدم وإزالة جميع أجزاء المبانى الأربعة بكامل مشتملاتها .

ولفت البيان، إلى أنه بتاريخ 26/7/2003 وبناءً على انهيار وسقوط أجزاء من أسقف بممر الكونتيننتال، قام الدكتور على عبد الرحمن استشاري الإنشاءات وأستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، بمعاينة أوضحت أن السقف المنهار قد نتج من تآكل التسليح العلوي بسبب الصدأ في جميع الأسياخ وأوصى بإزالة كل الأحمال الإضافية والأرضيات والقواطيع للدور العلوى وقامت شركة " إيجوث" بالتنكيس والترميم وفقاً لما جاء بالتقرير.

وبتاريخ 29/9/2006 وبناء على وجود شروخ وتسريب للمياه الجوفية بالجراج ، فقد تم تكليف الدكتور على عبد الرحمن بإعداد تقرير فنى عن الحالة الإنشائية للعقار حيث أعد تقريرا عن المنشأ وانتهى فيه إلى أن العقار غير آمن انشائياً وأن علاج أجزاء العقار من الحوائط الحاملة والأسقف المتسببة غير ذى جدوى اقتصادياً لتدهور حاله المبنى بصفة عامة وتدهور حاله الأعمدة فى دور البدروم وأوصى بإزالة العقار بالكامل.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 14/8/2014 تم تحرير محضر رقم 24 أحوال، وذلك لانهيار سقف الحجرة رقم ( 319 ) حيث تم معاينة الأجزاء المنهارة بمعرفة مكتب الاستشارات الهندسية ( ايكو ) وأوصى التقرير بأن المبنى بحالته الراهنه يستدعي اجراء كثيراً من الترميمات والمعالجات وهى ليست ذى جدوى ولن يضمن معها سلامة المنشأ، و بتاريخ 12/7/2015 صدرت موافقة اللجنة الدائمة لحصر المباني ذات الطراز المعماري على هدم المبنى في ضوء تدهور حالته الإنشائية بوصفه منشأ آيل للسقوط مع الحفاظ على الواجهه المطلة على شارع عدلى وعند إعادة البناء يتم الاحتفاظ بالنمط المعمارى والحفاظ على نفس المسميات للقاعات الحالية ونفس الارتفاعات.

وقال البيان، إنه ستقوم شركة إيجوث بتعويض مستأجرى المحلات مع تعهدها بمنح المستأجرين عقود إيجارية جديدة لنفس المساحات.