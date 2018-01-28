وزير البترول: تستهدف إعادة تأهيل البنية الأساسية والعمل فى مناطق استكشافية





كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل الوزارة تستهدف إعادة تأهيل البنية الأساسية البترولية البرية والبحرية، والعمل فى مناطق استكشافية جديدة، بهدف الحفاظ على إنتاجية الحقول القائمة، وإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الشركاء الأجانب.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركتى بترول خليج السويس (جابكو) والفرعونية للبترول لاعتماد الموازنات الاستثمارية التخطيطية للعام المالى 2018/2019 بحضور وكيلا أول الوزارة ووكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى بشمال إفريقيا.

وأشار الملا فى بيان اليوم إلى أن شركة بى بى من الشركات المتميزة التي استطاعت أن تحقق نتائج جيدة حيث نجحت فى وضع العديد من المشروعات على الإنتاج من أهمها مشروعات شمال الإسكندرية وغرب الدلتا بالمياه العميقة ومشروع أتول ، وتتطلع إلى زيادة أنشطتها من خلال شركتى جابكو والفرعونية للبترول ، هذا بالإضافة إلى مشاركتها في مشروع تنمية حقل ظهر ، وهو ما يُعد انعكاساً طبيعياً لتوافر عوامل جذب الاستثمارات البترولية بمصر أمام الشركات الأجنبية .

وأوضح المهندس صبرى الشرقاوى رئيس شركة جابكو أن العام 2018/2019 سيشهد نتائج ملموسة في برنامج إعادة تأهيل البنية الأساسية بالمنطقة حيث سيتم الانتهاء من عدة مشروعات تشمل إعادة تأهيل للمنصة البحرية مرجان -36 وبرنامج معالجة وتجديد تسهيلات الإنتاج بخليج السويس للحفاظ على الأصول واحلال وتجديد خطوط الأنابيب بالمنطقة مشيراً إلى أن انتاجها المستهدف خلال العام المالى القادم يقدر بنحو 77 ألف برميل يومياً من الزيت الخام ، وأنه جارى حالياً حفر بئر استكشافية جديدة من المتوقع ان تضيف زيادة في إنتاج واحتياطى الشركة ، بالإضافة الى حفر بئر استكشافية أخرى خلال العام المالى المقبل ، و أنه من المخطط حفر 3 أبار تنموية جديدة منتجة للزيت الخام والقيام بثلاث عمليات اصلاح للآبار.

ومن جانبه استعرض المهندس حسن عبادى رئيس الشركة الفرعونية للبترول أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2018، حيث أشار إلى نجاح الشركة فى الانتهاء من التركيبات البحرية والبرية لمشروع حقل أتول (3 آبار) بالمياه العميقة بالبحرالمتوسط بمنطقة امتياز شمال دمياط والبدء المبكر للإنتاج بمعدلات بلغت 300 مليون قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى حوالى 9 ألاف برميل يومياً من المتكثفات ليساهم فى زيادة معدلات إنتاج الشركة اليومى ليصل الى حوالى 116 الف برميل زيت مكافئ يومياً وهو يمثل أعلى معدل إنتاج للشركة منذ تأسيسها.

وبالنسبة لخطة عمل الشركة خلال العام المالى 2018/2019 ، أوضح رئيس الشركة أنه بالتنسيق مع الشركاء الأجانب سيتم إكمال 5 آبار بمناطق امتياز رأس البر وشمال البرج وشمال دمياط البحرية، وأن إجمالى الكميات المخطط إنتاجها من حقول الشركة ككل خلال العام المالى المقبل تصل الى 512 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، بالإضافة إلى حوالى 9 ألاف برميل من المتكثفات يوميآ ، أما فى مجال الاستكشاف سيتم تنفيذ برنامج عمل مشترك مع شركة بى بى لعمل دراسة جدوى لإمكانية حفر بئر إستكشافى لطبقة الالوجوسين أسفل منصة إنتاج "آخن" بامتياز منطقة رأس البر ، وأيضاً تنفيذ المعالجة الزلزالية لبيانات المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بمنطقة امتياز شمال دمياط على مساحة 1250 كم مربع مما يسهم فى تعزيز ودعم المراحل المقبلة من أنشطة الاستكشاف والتطوير ، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ خطة متكاملة لصيانه وتطوير البنيه الأساسيه لتسهيلات الانتاج البرية والبحرية بمنطقة بورسعيد، فضلاً عن تنفيذ مشروعات السلامة و حماية البيئة والمساهمة المجتمعية الفاعلة.