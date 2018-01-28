قنصل عام مصر فى نيويورك يزور الجناح المصرى بمعرض "تايمز "الدولى





كتبت ميرفت رشاد

زار الدكتور هشام النقيب، قنصل عام مصر فى نيويورك، الجناح المصرى السياحى المشارك فى فعاليات المعرض الدولى لنيويورك تايمز.

وقال النقيب، إن وزارة السياحة بذلت جهداً مشكوراً بالمشاركة فى ثانى أكبر المعارض العالمية بعد معرض برلين، معبراً عن بالغ إعجابه بكثرة الإقبال فى المعرض على المنتج السياحى المصرى، وهو ما يعكس قوة مصر كمقصد سياحى متنوع وعالمى، والتى تملك ثلث آثار العالم.



قنصل عام مصر فى نيويورك يعقد اجتماعا بالجناح المصرى

وهنأ النقيب، وزارة السياحة على الجهد المبذول، مشيراً إلى أن القنصلية تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة على دعم السياحة فى مصر لدعوة السائح الأمريكى، وهو ما شهد تجاوباً كبيراً، لافتاً إلى أن هذا العام والأعوام المقبلة ستشهد المزيد من التدفقات السياحية لمصر.

وقال مصطفى عبد الخالق، مسئول هيئة تنشيط السياحة والمشرف على أسواق أمريكا وكندا، إن مشاركة مصر فى هذا المعرض، يؤكد اهتمام مصر بالسوق الامريكى، لأنه بين أفضل 10 أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر، حيث يعد السائح الأمريكى من أهم السياح القادمين لمصر نظراً للحالة الاقتصادية فى الولايات المتحدة.



مصطفى عبد الخالق المشرف على السوق الأمريكى بهيئة تنشيط السياحة

وأضاف " عبد الخالق"، أن المعرض يستمر لثلاثة أيام، اليوم الأول مختص بالشركات مع بعضها البعض، وتم إجراء عدد مميز جدا من المقابلات للتأكيد على جاهزية مصر لاستقبال السائح الأمريكى والإمكانيات التى تتميز بها مصر.

وكشف " عبد الخالق "، أن أرقام السياحة فى مصر مبشرة جداً، لافتاً إلى أن مصر شهدت زيارة 8 ملايين و200 ألف سائح من كل دول العالم، بزيادة 53% عن عام 2016 لافتاً إلى أنه ليس العدد المستهدف، مؤكداً أن 226 ألف سائح أمريكى زارو مصر فى عام 2017 بزيادة 23% عن العام السابق له، وأيضا زيادة عدد السياح الكنديين حقق 16% تحسن عن عام 2016.



الجناج المصرى

ولفت إلى أن خطة الهيئة لمدة عام، طموحة تتنوع بين البروفيشنال والجماهير، وتم عمل مجهود جيد فى كندا، بإقامة معرضين فى اكتوبر بمونتريال، وبعد شهرين فى اوتاوا وبعدها فى لوس أنجلوس.

وأضاف " عبد الخالق "، أن الهدف من هذه الجولات والمؤتمرات هى الترويج وتنشيط السياحة، لافتاً إلى أن الأجندة المصرية للسوق الأمريكى غنية جداً وستشهد تحسنا كبيراً خلال العام 2018، فى محاولة للوصول لمعدلات عام 2010 وهو عام الذروة فى عدد السياح الأمريكيين فى مصر بعدد 350 ألف سائح ، بالاستفادة من حالة الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى التى تشهدها مصر حالياً، وانعكاسا من حالة القبول والارتياح لدى زوار الجناح المصرى فى نيويورك.



الجناج المصرى المشارك بمعرض نيويورك

ويشارك مكتب تنشيط السياحة المصرى فى المعرض الدولى لنيويورك تايمز منذ عدة سنوات، ولكن العام الحالى يوجد تطور فى الجناح، وتواجد مصر فى المعرض يسهم كثيرًا فى التعريف بشكل أكبر بالسياحة المصرية​​​​​​​.



توافد زائرى المعرض على جناح المصرى

وتم صميم الجناح على شكل معبد فرعونى وهو الشكل الجاذب للعين بشكل كبير، خاصة مع تنفيذه بشكل احترافى للغاية ومراعاة عدم وجود أخطاء وبتصميم مصرى بشكل يدوى​.