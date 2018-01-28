تعرف على 17 مفهوما فى قانون الإفلاس الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه





كتب عبد الحليم سالم

وافق مجلس النواب اليوم على قانون الإفلاس بصورة نهائية، وينشر "اليوم السابع" أبرز 17 مفهوما تخص الإفلاس تعرف عليها.

حيث تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس فى بابه الأول التعريفات والاختصاص القضائى..

مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها:

إدارة الإفلاس

: الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس ومباشرة إجراءات الوساطة .

قاضى الإفلاس:

أحد قضاة إدارة الإفلاس يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.

المحكمة المختصة

: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

التدابير التحفظية:

التدابير الضرورية التى تتخذها المحكمة أو القاضى وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف حفظ أو إدارة أصول المدين على نحو آمن أو منع المفلس من الهرب أو إخفاء أمواله.

الوساطة

: وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضى الإفلاس) يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول الملائمة لها.

الصلح الواقى

: طلب يتوقى به المدين سيئ الحظ إشهار إفلاسه.

أمين الصلح

: المسئول عن مباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقى من الإفلاس والدائنين ومتابعتها.

قاضى الصلح

: القاضى المعيَّن لمباشرة إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس.

الرقيب

: الشخص المعيّن لمراقبة تنفيذ عقد الصلح الواقى من الإفلاس.

أمين التفليسة

: الممثل القانونى للتفليسة الذى تعيّنه المحكمة لإدارتها.

المراقب

: الشخص الذى يُختار لمراقبة أعمال التفليسة.

قاضى التفليسة

: القاضى المعين لمباشرة إجراءات التفليسة.

أمين اتحاد الدائنين

: ممثل التفليسة الذى يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد الدائنين بإيداع قائمة الديون المقبولة.

الخبراء

: الأشخاص والمكاتب والشركات المقيدون بجدول خبراء إدارة الإفلاس.

إعادة الهيكلة

: الإجراءات التى تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى.

لجنة إعادة الهيكلة

: اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بالجدول المنصوص عليه فى المادة 13 من هذا القانون لإعداد خطة إعادة الهيكلة.

المعاون:

الشخص المسئول عن معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.