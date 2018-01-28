برقم الجلوس.. "اليوم السابع" ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر برقم الجلوس، حيث اعتمد محمد بدر محافظ الأقصر نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول لعام 2017/2018.

وأوضح طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن النسبة العامة للنجاح بلغت 61.9%، حيث حققت إدارة الطود التعليمية المركز الأول بين الإدارات بنسبة 71%، تليها إدارات الأقصر، البياضية، إسنا، الزينية، أرمنت، القرنة.

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