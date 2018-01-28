البورصة تنهى تعاملات جلسة بداية الأسبوع على ارتفاع جماعى لكل المؤشرات





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بمشتريات الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 859.060 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 12.2 مليون جنيه، 232 ألف جنيه، 89.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.1 مليون جنيه، 101.6 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14933 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2030 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 530 نقطة، وارتفعت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 55 شركة، ولم تتغير 42 شركة.