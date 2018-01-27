مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بشرق تفريعة فى بورسعيد

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بشرق تفريعة فى بورسعيدالسبت، 27 يناير 2018 11:37 م
حادث تصادم - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج
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لقى شخص مصرعه منذ قليل، وأصيب شخصان آخران، فى حادث تصادم سيارتين "نقل" بشرق تفريعة فى بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد مصرع "شهاب محمد عبد العظيم"، 20 سنة، وإصابة كل من "عادل أمام مسعد محمد"، 16 سنة، و"أحمد عطية الشحات"، 22 سنة، فى حادث تصادم سيارتين "نقل" بشرق تفريعة فى بورسعيد، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بورفؤاد العام؛ وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه لمباشرة التحقيق.
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