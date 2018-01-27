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السبت، 27 يناير 2018 03:07 م
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خلال تنسيق وزارة الهجرة لأسبوع الجاليات..

قناة السويس تكرم السفير اليونانى ومندوب السفير القبرصى

السبت، 27 يناير 2018 03:03 م
قناة السويس تكرم السفير اليونانى ومندوب السفير القبرصى تكريم ميشيل خريستوس دياميسيس سفير اليونان بالقاهرة


كتب محمود راغب
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كرمت هيئة قناة السويس الجديدة كل من ميشيل خريستوس دياميسيس سفير اليونان بالقاهرة، وأرسيتوديموس اشيوتيس مندوبا عن السفير القبرصى، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لهيئة قناة السويس الحديدة وأنفاق الإسماعيلية، حيث أهدت الهيئة درع القناة لكل منهم.
 
 
يأتي هذا فى إطار أسبوع العودة للجذور الذى أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تخت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 
وتضمنت الجولة عرضا توضيحيا لمراحل حفر قناة السويس الجديدة وعمليات التكريك والإنجاز غير المسبوق، والمشروعات الاستثمارية التي تشهدها منطقة قناة السويس الجديدة، أضافة إلي أن الوفد حضر محاكاة لإدارة السفن بقناة السويس، كما خرج الوفد في جولة بحرية بالقناة.

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