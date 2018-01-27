صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مقر بيت العائلة المصرية بالمحافظة





كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مقر بيت العائلة بمدينة كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، منسق عام بيت العائلة المصرية، نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ونيافة الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن مصر ستظل قوية بقوة شعبها وترابطه فلا يستطيع أحد النيل من وحدة وقوة الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه طالما نحن مترابطون وعلى قلب رجل واحد، مستشهدًا بمقولة البابا شنودة الثالث «مصر ليست وطن نعيش فيه لكنه وطن يعيش فينا»، مؤكدًا كل الدعم لبيت العائلة فى كفر الشيخ خلال المرحلة المقبلة لأن دوره محوري في المساهمة بقوة في نبذ العنف والتطرف والتعصب الفكري ومحاربة الفكر المنحرف بالفكر المستنير.

وأضاف الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، نجحت مصر في أن تسير في طريق التنمية، وتخطت المرحلة الحرجة، وهناك حرب خارجية وداخلية ضد الدولة المصرية وهذا يحتاج الى تكاتف المواطنين مع الجيش ومؤسسات الدولة، ونشكر ربنا أننا حققنا الاستقرار، ونؤيد ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية لفترة ثانية، ولا فرق ولا تمييز بين أبناء مصر .

وأضاف الأنيا إرميا أن حرب أكتوبر 1973 كانت خير نموذج لوحدة أبناء الوطن، لافتا إلى أنه سيتم عقد حورات مع طلاب جامعة كفرالشيخ، ونصلى جميعا لله أن يحفظ الوطن وعلينا أن نعرف المخاطر التي تواجه الوطن وللجميع دور في تخطى هذه المرحلة الحرجة، فمصر تحتوى الجميع وملجأ الأنبياء وستظل مصر هي بلد الأمن والأمان للجميع.

و قال الدكتور محمد أبو زيد المنسق العام لبيت العائلة المصرية، إن بيت العائلة يمثل كل أطياف المجتمع بكفرالشيخ، مثمناً الجهود، وأعلن تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، مضيفا أن بيت العائلة يعلن مساندته لأمن وأمان واستقرار مصر .

وقال القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببلقاس والبرارى، إن بيت العائلة يعنى الاستقرار والتنمية في مجتمع كفرالشيخ ، مؤكدًا بأنه لا تفرقة بين أحد من أبناء المجتمع فكلنا مصريون نعيش في وطن واحد يجمعنا الحب والمودة والتراحم.

حضر الافتتاح القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والبرارى، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، والشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، رئيسا فرع بيت العائلة بكفر الشيخ، واللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء هاني النواصرة، والمحاسب فتحي الشرقاوي، الدكتور عبد العزيز حمودة، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل شاهين، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف سابقًا، والدكتور رضا صالح، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد يحيى عقل، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، والمستشار ماجد حبشى، نائب رئيس مجلس الدولة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.



افتتاح مقر بيت العائلة



افتتاح مقر بيت العائلة المصرية



بعض الصور الموجودة بالمقر



صور علقت على الجدران



مقر بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ