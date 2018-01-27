بالأرقام.. اعرف نصيبك كفرد من السلع الزراعية والغذائية سنويا





كتبت- هبة حسام

فى تقرير حديث له صادر خلال شهر يناير الجارى، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط نصيب الفرد من مختلف السلع الزراعية والغذائية فى السنة، وجاءت الأرقام والبيانات المعلنة من خلال أحدث النشرات السنوية لجهاز الإحصاء حول الكميات المتاحة والمستهلكة من السلع الزراعية والغذائية ومتوسط نصيب الفرد منها عام 2016.

ووفقاً للنشرة الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة لها، جاء متوسط نصيب الفرد من السلع الزراعية والغذائية، كالتالى:

- 233 كيلو جراما، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من الحبوب، والتى تشمل "القمح والشعير والذرة والأرز".

- 6.9 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من البقوليات، والتى تشمل "الفول والعدس واللوبياء والترمس والحمص والحلبة والفاصولياء والبازلاء الجافة".

- 59.4 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من المنتجات الحيوانية، والتى تشمل "اللبن، البيض، عسل النحل".

- 5.6 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من قصب السكر.

- 18.4 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من البصل والثوم، "16.3 كجم للبصل، و 2.1 كجم للثوم".

- 86.3 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من الخضروات .

- 28.3 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من المحاصيل النشوية، والتى تشمل "البطاطس والبطاطا والقلقاس".

- 2.3 كيلو جرام هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من المحاصيل الزيتية، ومنها "الفول السودانى، السمسم، فول الصويا".

- 2.4 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من النباتات الطبية والعطرية، والتى تشمل "التوابل والبهارات والكركديه والنعناع والزنجبيل والقرفة والكراوية".

- 62.6 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من الفاكهة.

- 17.3 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من الموالح.

- 9.6 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من اللحوم الحمراء.

- 10.1 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من لحوم الدواجن والطيور.

- 13.1 كيلو جرام، هو متوسط نصيب الفرد فى السنة من الأسماك.