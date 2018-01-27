العراق: تدمير 4 أوكار لـ "داعش" فى محافظة ديالى





بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم السبت، تدمير 4 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابى وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة فى العملية العسكرية التى جرت فى حوضين شمال شرقى ديالى.

وقال العزاوى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى وقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن العملية العسكرية التى جرت بإسناد من قبل طيران الجيش العراقى حققت أهدافها المرسومة لها من قبل القيادة العسكرية لإنهاء أى مخاطر لعناصر التنظيم الإرهابي".

وكانت عمليات دجلة أعلنت صباح اليوم انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم "داعش" فى حوضى سنسل والمخيسة شمال شرق ديالى.