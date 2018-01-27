التنظيم والإدارة ينظم مؤتمرا لعرض قواعد تعيين مصابي العمليات الحربية والثورة





كتب : مصطفى عبد التواب

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل غدا الاحد مؤتمرا تحت عنوان " نظام تعيين المصابين في العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة، وذويهم" وذلك بمشاركة عضو مجلس النواب المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس جبالي محمد جبالي ورئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس كمال عامر، وممثلي الجهات والهيئات القضائية وكافة الوزارات.

وشدد جميل فى بيان اليوم ، على أن هذا المؤتمر يحمل رسالة وفاء لشهداء ومصابي مصر من أبطال القوات المسلحة والشرطة وشهداء ومصابي الثورة .

وأكد جميل أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا برعاية أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والأمنية ، مشيرا أيضا إلى أن الدستور المصري ألزم الدولة برعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسرالمفقودين في الحرب ومصابي العمليات الأمنية وأزواجهم ووأولادهم ووالديهم والعمل علي توفيرفرص العمل لهم وذلك علي النحوالذي ينظمه القانون.

وأوضح جميل أن المؤتمر يهدف إلى توضيح قواعـد شغل الوظائف العامة للفئات المنصوص عليهـا بالفقرتين الثانيـة والثالثـــــة مــــن المــادة (13) مـن قــانون الخدمـة المدنيـة الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 لمسئولي الموارد البشرية بكافة الوزارات، والمحافظات، والأجهزة المستقلة.

وقال جميل إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2804 ) لعام 2017 بشأن تلك القواعد حدد نسبة 2 % من مجموع وظائف كل وحدة لهذه الفئات ، مبينا انهم سيتقدمون بطلبات تعيينهم الى الجهات المعنية بشئونهم والتي ستتولى موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بها وبيانات المتقدمين لشغل الوظائف.

وأضاف جميل أنه تم إصدار كُتيب خاص بنظام تعيين المصابين في العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة،وذويهم متضمناً قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان ودليل إجرائي خاص بالنظام و (22) سؤال وجواب حول هذا النظام، ونموذج طلب التعيين وفقاً لهذا النظام.

يشار إلى أنه عقدت أوائل الشهر الجاري برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل اولى اجتماعات اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء والتي تضم ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس الهئية العامة للتأمين الصحي وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين لبحث ضوابط تعيين هذه الفئات .