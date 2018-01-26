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"القوى العاملة" بالقليوبية: تعيين 2009 باحثين عن العمل وتوفير 76 فرصة بالخارج

الجمعة، 26 يناير 2018 11:51 ص
"القوى العاملة" بالقليوبية: تعيين 2009 باحثين عن العمل وتوفير 76 فرصة بالخارج محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
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قامت مديرية القوى العاملة بالقليوبية بتسجيل 5766 شابا باحثا عن العمل، وبلغ عدد المعينين منهم على مستوى مكاتب التشغيل 2009، فضلا عن توفير 911 فرصة عمل بمصانع وشركات المحافظة، بالإضافة إلى 76 فرصة عمل بالخارج وفرتها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج .

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سفعان، تقريرا بذلك من فتحى دسوقى وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 1532 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 1468 ترخيص مزاولة الحرفة على المهن المختلفة .

وتابع أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ عدد المسجلين بالإدارة المختصة 189 عاملا، وقد تم صرف32 ألفا و200 جنيه لـ 1488 مستفيداً، وذلك خلال ديسمبر الماضى.

كما تم التفتيش على 367 منشأة فى مجال التفتيش بالسلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد الشكوى المقدمة فى مجال علاقات العمل 134 شكوى، تم تسوية 17 شكوي وديا ، وأحيل 27 شكوي للقضاء ، ومازالت هناك 90 شكوي تحت البحث.


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