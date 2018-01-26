السياحة: إجراءات صارمة ضد أى فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية





كتبت ميرفت رشاد

بعد ظهور بعض حالات الإعياء لنزلاء على متن أحد الفنادق العائمة بالأقصر، قامت وزارة السياحة بإرسال تنبيه شديد اللهجة لجميع الفنادق العائمة، مفاده أن الوزارة لن تتهاون مع أى فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية اللازمة، صرح بذلك عبد الفتاح العاصى وكيل الوزارة ورئيس قطاع الفنادق.

وأشار رئيس قطاع الفنادق إلى أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قامت بالتنسيق مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وتم دفع لجان تفتيش من الوزارتين، تضم أطباء من وحدة الجودة الصحية بوزارة السياحة، ومن إدارة الطب الوقائى بوزارة الصحة لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية لجميع الفنادق العائمة، وتقوم هذه اللجان حاليا بالتفتيش على جميع الفنادق العائمة وفحصها للتأكد من استيفاء كل اشتراطات السلامة الصحية اللازمة، خاصة مع وجود رحلات كثيرة للمصريين بمناسبة إجازة نصف العام، مضيفا أن لجان التفتيش بدأت عملها منذ الأسبوع الماضى.

وقال عبد الفتاح العاصى إن وزيرة السياحة أعطت تعليمات باتخاذ إجراءات صارمة ضد أى فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية أو تظهر فيه أى حالة إعياء، وذلك بإغلاقه وإيقاف مديره، وأن يتحمل الفندق مسئولية نقل النزلاء الموجودين على متنه إلى فنادق أخرى تتوافر فيها هذه الاشتراطات.

وأكد عبد الفتاح العاصى أن حالات الإعياء التى ظهرت على متن أحد الفنادق العائمة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى، وأن الوزارة قامت بإيقاف الفندق العائم الذى ظهرت فيه هذه الحالات، وتم نقل نزلائه إلى أحد فنادق الاقصر لاستكمال رحلتهم دون تحمل أى نفقات.