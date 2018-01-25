اعترافات تجار الآثار بالخصوص: اشترينا تمثالا بـ500 ألف جنيه لنبيعه بـ7 ملايين





القليوبية - نيفين طه

"مكنتش أعرف إن دى ستكون النهاية، ضيعت أسرتى بتجارتى فى الآثار بسب طمعى للحصول على الثراء السريع، وكنت قد قمت بشراء ذلك التمثال الأثرى بنصف مليون جنيه نظير بيعه بـ 7ملايين لأحد التجار بالقاهرة"، بهذه الكلمات اعترف أحد أفراد عائلة الاتجار بالآثار بالخصوص كيف كانوا يروجون القطع الأثرية.

يقول "م. م" موظف بالتربية والتعليم، خلال تحقيقات النيابة: "بعمل منذ سنوات وراتبى كان لا يكفينى أنا وأولادى، لكن كنت برضى وعايش بيه، ومرت الأيام وتم نقلى للعمل فى التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، وهناك تعرفت على بعض الأشخاص الذى أرشدنى إلى تجارة الآثار وأغوانى بربحها السريع".

وأكمل المتهم، وبالفعل انصعت إليه وأرشدنى على بعض زبائن بيع الآثار بالمحافظة وإننى سيكون لى عمولة، وبالفعل اشتركت بالعمل معهم وربحت أموالا كثيرة، ففرحت بربحها واستمريت بالعمل معهم حتى تم نقلى إلى جهة عملى بالخصوص مرة أخرى".

وتابع المتهم، "ورغم نقلى كنت على تواصل معهم حيث كنت بروج لتلك الآثار عن طريق بعض التجار بالقاهره بعد إرسال صور لهم بقطع الأثرية والاتفاق على المبلغ ثم أقوم بنقلها من أسيوط إلى منزلى حتى ميعاد التسليم. وأرشدنى ذلك الشخص الذى يقطن بأسيوط على تمثال أثرى وأرسل لى صورا له وعرضتها على أحد التجار بالقاهرة واتفقت على بيعه له نظير 7 ملايين جنيه، برغم أنى اشتريته بمبلغ نصف مليون، وأثناء نقلى التمثال وكان بصحبتى باقى المتهمين تم ضبطى"، وردد المتهم قائلا: "ضيعت حياتى وحياة أسرتى بسبب الجرى وراء المال".

وردد باقى المتهمين، "أنهم باعوا بعض قطع الأثرية من قبل ولم يتم ضبطهم، وأنهم كانوا شديدى الحذر حتى لا أحد يكشف تجارتهم الآثمة، ولكن لم يستمر الحال كثيرا حتى تم ضبطنا بصفقة العمر وخسرنا فلوسنا".

كانت قد وردت معلومات سرية للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تفيد قيام كل من " م م ع 57 سنة" موظف بالتربية والتعليم بالخصوص، وشقيقه " ج " صاحب محل دهب وونجل الاول ويدعى " ع "، بالاتجار فى الآثار وأنهم يحوزون قطعا أثرية فى منزلهم.

اهتم اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن بالواقعة فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير المباحث، والعميد حسام الحسينى رئيس المباحث، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة قامت قوة كبيرة من رجال المباحث بمداهمة منزلهم وألقى القبض عليهم، وبالتفتيش تم ضبط تمثال أثرى وقرروا أنهم حصلوا عليه من أحد أقاربهم يدعى "ع ع" من منطقة ديروط بأسيوط مقابل مبلغ مالى قدره نصف مليون جنيه.

وتم التحفظ على التمثال وتحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب لجنة من الآثار لمعرفة ما إذا كان التمثال أثريا من عدمه، وضبط وإحضار المتهم الأخير بالتنسيق مع مباحث أسيوط.



المضبوطات



تمثال أثرى