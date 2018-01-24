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الأربعاء، 24 يناير 2018 06:55 م
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مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء قصف المدفعية التركية لمدينة عفرين السورية

الأربعاء، 24 يناير 2018 03:49 م
مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء قصف المدفعية التركية لمدينة عفرين السورية قصف الجيش التركى لمدينة عفرين


دمشق (أ ش أ)
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قتل شخص وأصيبت إمراتان بجروح اليوم الأربعاء، جراء قصف المدفعية التركية لبلدة راجو شمال غرب مدينة عفرين السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المدفعية التركية واصلت قصف قرى ومزارع فى منطقة عفرين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة والدته وشقيقته بجروح بالغة فى بلدة راجو شمال غرب عفرين شمال مدينة حلب، بالإضافة إلى وقوع أضرار ودمار كبيرين فى الممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب "سانا" فإن النظام التركى استهدف أمس بمختلف أنواع الأسلحة، ناحية راجو ومحيطها ما تسبب بدمار كبير فى المنازل وتخريب العديد من المحاصيل الزراعية والممتلكات الخاصة فيها.

ونزح آلاف المدنيين عن قراهم وبيوتهم فى مدينة عفرين والقرى المحيطة بها فى ريف حلب الشمالى جراء الاستهداف التركى المتواصل منذ السبت الماضي.

وكان مصدر رسمى فى وزارة الخارجية السورية، أعرب فى تصريح له مساء السبت الماضى عن إدانة سوريا الشديدة للعدوان التركى على مدينة عفرين التى هى جزء لا يتجزأ من الأراضى السورية مطالبا المجتمع الدولى بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا.


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