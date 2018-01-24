كوريا الجنوبية تسمح للمرضى "الميؤوس" من شفائهم باختيار "الموت بكرامة"

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أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية سوف تسمح اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل للمرضى الذين يعانون من أمراض مَيْؤُوْس من شفائها باختيار "الموت بكرامة".

وذكرت وزارة الصحة والرعاية- فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- أن الناس يمكنهم الاشتراك فى التنازل عن علاج "تمديد الحياة التى لا معنى لها" برفضهم الأدوية التى تدعم الحياة اعتبارًا من 4 فبراير المقبل.



وأضافت الوزارة أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عاما وما فوق يمكنهم التوقيع على الوثائق الضرورية التى سيقولون فيها إنهم سيختارون التوقف عن تلقى العلاج الطبى بعد تقديم شرح كافٍ من الأطباء.