صور.. سفير مصر بسلطنة عمان يستقبل بعثة المنتخب الوطنى للفروسية

صور.. سفير مصر بسلطنة عمان يستقبل بعثة المنتخب الوطنى للفروسيةالأربعاء، 24 يناير 2018 11:14 م
السفير المصرى فى استقبال البعثة
مسقط - محمد سعد
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استقبل السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة بعثة المنتخب الوطنى للفروسية سيدات، برئاسة اللواء عاطف العطار بمطار مسقط الدولي .
صورة تذكارية مع سفير مصر بعمان
ويشارك المنتخب القوى للفروسية لالتقاط الاوتاد سيدات فى بطولة خصب المقيمة في محافظة مسندم.
صورة جماعية مع السفير المصري فى مسقط الدولي
وأكد السفير محمد غنيم أن السفارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان إقامة مريحة لبعثة ولاعبي المنتخب ، وتوفير وسائل النقل المناسبة من وإلى فندق الإقامة وملاعب التدريب والبطولة .
السفير محمد غنيم يرحب باعضاء البعثة
وكان في استقبال البعثة لدى وصولها السفير المصري ونائب السفير مها شاهين، ودارين صقر سكرتير ثالث السفارة المصرية بمسقط .
السفير المصري فى استقبال البعثة
السفير المصري فى استقبال منتخب التقاط الاوتاد سيدات بالمطار
السفير المصري يتحدث مع مسئولي الاتحاد العماني
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