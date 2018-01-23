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وزير النقل يستعرض خطط الوزارة أمام مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:00 ص
وزير النقل يستعرض خطط الوزارة أمام مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى الدكتور هشام عرفات وزير النقل


كتب رضا حبيشى
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يحضر الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الثلاثاء مؤتمر "دور قطاع النقل المصرى فى التنمية الاقتصادية" والذى ينظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى والمجلس المصرى المصرى للتنمية المستدامة فى أحد فنادق القاهرة، لمناقشة واستعراض جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل والمواصلات.

ويستعرض وزير النقل خلال كلمته بالمؤتمر المشروعات الكبرى التى نفذتها الوزارة فى تطوير شبكة الطرق والكبارى والموانئ والسكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية، وكذلك المعوقات والمشاكل التى ما زالت تواجه هذا القطاع.

 

 


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