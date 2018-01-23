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ضبط أحد العناصر المنتمية للجماعة الارهابية وبحوزته بندقية آلية بدمياط

الثلاثاء، 23 يناير 2018 01:59 ص
ضبط أحد العناصر المنتمية للجماعة الارهابية وبحوزته بندقية آلية بدمياط حملة امنية- أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة دمياط، بقيادة المقدم محمد سمير ومعاونيه، النقيب أحمد السخاوى وأحمد موسى وعاصم همام وأحمد زين وكريم العشرى، وبإشراف العميد حاتم متولى مأمور المركز، القبض على أحد العناصر الخطرة المنتميه للجماعة الارهابية، بقرية البصارطة التابعى لمركز دمياط.
 
وتمكنت الحملة الأمنية، من ضبط " ا. ا.ي" وبحوزته بندقية آلية و6 طلقات، ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير محضر رقم  لسنة 2018 جنايات مركز دمياط أمن دولة طوارئ.
 
 

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