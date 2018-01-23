ضبط أحد العناصر المنتمية للجماعة الارهابية وبحوزته بندقية آلية بدمياط

ضبط أحد العناصر المنتمية للجماعة الارهابية وبحوزته بندقية آلية بدمياطالثلاثاء، 23 يناير 2018 01:59 ص
حملة امنية- أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة دمياط، بقيادة المقدم محمد سمير ومعاونيه، النقيب أحمد السخاوى وأحمد موسى وعاصم همام وأحمد زين وكريم العشرى، وبإشراف العميد حاتم متولى مأمور المركز، القبض على أحد العناصر الخطرة المنتميه للجماعة الارهابية، بقرية البصارطة التابعى لمركز دمياط.
وتمكنت الحملة الأمنية، من ضبط " ا. ا.ي" وبحوزته بندقية آلية و6 طلقات، ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير محضر رقم لسنة 2018 جنايات مركز دمياط أمن دولة طوارئ.
إضافة تعليق
نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات
"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة