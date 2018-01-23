تفاصيل استعدادات مديرية أمن سوهاج للاحتفال بعيد الشرطة





سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن، استعداد المديرية للاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير، وقد حددت المديرية عدة محطات للاحتفال منها:

فى الإدارة العامة للمرور: حيث تقوم إدارات المرور على مستوى المحافظات بإعفاء عشرة مواطنين من سداد رسوم استخراج رخص القيادة يوم 24/1/2018

فى الإدارة التعليمية: تم التنسيق مع الإدارة التعليمية لتخصيص الدرس الأول عقب إجازة نصف العام عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة

فى قطاع الإعلام والعلاقات: إقامة حفل غذاء أو عشاء بأحد أندية الشرطة ودعوة أسر الشهداء وإبلاغهم تحيات الوزير تتحملها المديرية

إقامة صلاة الغائب يوم 26/1/2018 عقب صلاة الجمعة

وضع إكليل الزهور يوم 25/1/2018 م " باسم السيد الوزير على النصب التذكارى لشهداء الشرطة"

زيارة رجال الشرطة للمصابين بالمستشفيات لتقديم هدايا المصابين باسم السيد الوزير

افتتاح قسم شرطة سوهاج الجديدة ومرور جرجا-و ومرافق مركز جرجا