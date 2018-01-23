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الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:49 ص
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تفاصيل استعدادات مديرية أمن سوهاج للاحتفال بعيد الشرطة

الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:00 ص
تفاصيل استعدادات مديرية أمن سوهاج للاحتفال بعيد الشرطة مدير الأمن


سوهاج محمود مقبول
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أعلنت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن، استعداد المديرية للاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير، وقد حددت المديرية عدة محطات للاحتفال منها:

فى الإدارة العامة للمرور: حيث تقوم إدارات المرور على مستوى المحافظات بإعفاء عشرة مواطنين من سداد رسوم استخراج رخص القيادة يوم 24/1/2018

فى الإدارة التعليمية: تم التنسيق مع الإدارة التعليمية لتخصيص الدرس الأول عقب إجازة نصف العام عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة

فى قطاع الإعلام والعلاقات: إقامة حفل غذاء أو عشاء بأحد أندية الشرطة ودعوة أسر الشهداء وإبلاغهم تحيات الوزير تتحملها المديرية

إقامة صلاة الغائب يوم 26/1/2018 عقب صلاة الجمعة 

وضع إكليل الزهور يوم 25/1/2018 م " باسم السيد الوزير على النصب التذكارى لشهداء الشرطة"

زيارة رجال الشرطة للمصابين بالمستشفيات لتقديم هدايا المصابين باسم السيد الوزير

افتتاح قسم شرطة سوهاج الجديدة ومرور جرجا-و ومرافق مركز جرجا


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