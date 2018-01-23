الرئيس اللبنانى: لبنان يشارك بفعالية فى مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال

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قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون إن لبنان يشارك بفعالية فى الجهود العالمية الهادفة الى مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال من خلال مصرفه المركزى والسلطات المالية المختصة ، وذلك وفق المعايير والقوانين الدولية المعتمدة.

وشدد عون على أن المؤسسات الأمنية اللبنانية ساهرة على ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة بعد الهزيمة التى ألحقها الجيش بتنظيم "داعش" فى الجرود اللبنانية ، وأن العمليات الأمنية الاستباقية أثبتت جدواها.



وأكد الرئيس اللبنانى ـ خلال استقباله مساء اليوم مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشئون مكافحة تمويل الارهاب والجرائم المالية مارشال بيلينغسلى ـ أن الأجهزة المختصة والجمارك أحبطت الكثير من عمليات تهريب المخدرات ، على الرغم من أن المهربين استخدموا أساليب متطورة لتمرير المخدرات لكن محاولاتهم باءت بالفشل ، وأشار الى أن الارهاب والمال مصدران أساسيان للحروب ، فالارهاب يوفر الحافز والمال يؤمن الوسائل.



وشكر الرئيس عون الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم الذى قدمته للجيش اللبنانى خلال مواجهته الإرهابيين ، معربا عن أمله فى أن يستمر هذا الدعم للمحافظة على الإستقرار والأمن فى لبنان.



من جانبه ، نوه بيلينغسلى بالتعاون الذى تلقاه وزارة الخزانة الأمريكية من مصرف لبنان والسلطات المالية اللبنانية ، مؤكدا التزام بلاده بدعم الاقتصاد اللبنانى والجيش الذى يقوم بدور رئيسى فى المحافظة على الاستقرار فى لبنان.



كما استقبل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى مساء اليوم مساعد وزير الخزانة الأميركية لشئون تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلى ، فى حضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد ، حيث استعرض معه الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.