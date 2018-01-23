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"التنمية السياحية" مراجعة واعتماد 311 مشروعا بالنصف الأول بالعام المالى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:00 ص
"التنمية السياحية" مراجعة واعتماد 311 مشروعا بالنصف الأول بالعام المالى سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية


كتبت ميرفت رشاد
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قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن الهيئة انتهت من إجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لعدد 311 مشروعا سياحيا وخدميا بمناطق التنمية السياحية المختلفة، خلال النصف الأول من العام المالى 2017/ 2018.

وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المشروعات التى تم مراجعتها بمنطقة خليج العقبة بلغ 21 مشروعا، فيما وصل عدد المشروعات بمنطقة البحر الأحمر لـ112 مشروعا، وأشار " سعد" إلى أن عدد المشروعات بمنطقة العين السخنة بلغت 111 مشروعا، بينما وصل عدد المشروعات برأس سدر 52 مشروعا، و15 مشروعات بالساحل الشمالى.

وتابع الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، قائلا: إن الهيئة قامت بالتنسيق مع قطاع المنشآت الفندقية بوزارة السياحة بشأن إصدار وتجديد تراخيص تشغيل الفنادق بمشروعات التنمية، لافتا إلى أن الهيئة قامت خلال الربع الثانى من العام المالى 2017 / 2018، باستكمال إجراءات منظومة تسوية تجاوزات شركات التنمية والاستثمار السياحى للضوابط الفنية المعمول بها فى ضوء قرارات مجلس إدارة الهيئة.


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