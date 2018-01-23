التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة وإصابة ابنتها واحتراق منزلهما بأسيوط





أسيوط – هيثم البدرى

قتل شاب زوجة "ابن عمه" وأصاب ابنتها الصغرى، بعدة طعنات بعد أن نشب خلاف بينهما بعد فسخ خطوبته من ابنتها الكبيرة وخطوبة الأخيرة لشخص آخر، وقام بإشعال النار فى منزلهما حتى احترق الطابق الأول بأكمله.

بدأت الواقعة عندما استيقظ الأهالى بقرية المشايعة على تصاعد أدخنة، واشتعال النيران بأحد المنازل وأثناء الدخول فوجئوا بأصوات القاطنات فى هذا المنزل حيث تعيش الفتيات مع والدتهن بعد وفاة والدهما، وتبين قيام أحد الأشخاص من أقاربهن يحمل سلاحا أبيض وهناك جثة لربة المنزل، وابنتها مصابة وهناك فتاة أخرى لم يلحق بها سوء، فضلا عن احتراق وتصاعد النيران بالمنزل.

وعلى الفور وجه اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط مباحث الغنايم بسرعة ضبط المتهم مرتكب الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة للواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة النقيب إسلام فزاع مقلد معاون أول مباحث الغنايم والنقيبين محمود عاطف، وفتحى طوسون معاونى مباحث مركز الغنايم.

وبالفحص تبين مصرع "هناء. أ. ر" 40 سنة ربة منزل بعدة طعنات فى البطن، وإصابة ابنتها "نرمين. م. أ "واللتان تقطنان بقرية المشايعة بمركز الغنايم، وبسؤال المصابة وشقيقتها اتهمتا أحد أقاربهن ويدعى "على. أ. ع" ابن عم والدهم، وذلك بسبب رغبة المتهم فى الارتباط بشقيقتهن الكبرى "حنان"، إلا أنه تم فسخ الخطوبة بينهما، وارتباطها بشخص آخر، ولما علم بذلك قرر الانتقام حيث قام باقتحام منزلهن صباح يوم الواقعة محاولا قتل شقيقتهن التى يود أن يرتبط بها بعد ارتباطها بآخر.

وأضافت "نرمين" المصابة فى الواقعة فى المحضر أن والدتهن حاولت إبعاد المتهم عنهن، ولكنه قام بطعن والدتى عدة طعنات فى البطن وعندما اقتربت منه قام بطعنى عدة طعنات، ثم قام بعدها برش مواد تساعد على اشتعال النيران وقام بإشعال النيران فى المنزل حتى احترق الطابق الأول بأكمله.

وتمكنت مباحث الغنايم من ضبط المتهم وبحوزته الآلة الحادة "سلاح أبيض" المستخدم فى الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغنايم والمصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعى؛ وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.