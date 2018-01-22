وزير الزراعة: لجنة تنسيقية لمناقشة الخطة البحثية للمركز الدولى للأسماك





كتب عز النوبى

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً وزراياً حمل رقم 103 لسنة 2017، بتشكيل لجنة تنسيقية لمناقشة وإقرار الخطة البحثية للمركز الدولى للأسماك فى مصر برئاسة الدكتور جمال عثمان ياقوت، رئيس متفرغ والمدير الأسبق للمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسية.

وتضمن القرار عضوية الدكتور أيمن أنور عمار، مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسية، الدكتور أحمد محمد دياب باحث بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسية، الدكتور هاريسون شارو كاريسا المركز الدولى للأسماك بالعباسية، الدكتور أحمد محمد نصر الله المركز الدولى للأسماك، الدكتور ضياء عبد الرحيم القناوى المركز الدولى للأسماك.